ボクシング元３階級制覇王者の亀田興毅氏（３９）がファウンダーを務める興行「３１５０ファイト」が６日、愛知国際展示場で行われ、興毅氏のいとこでＷＢＡ世界フェザー級６位の亀田京之介（２７＝ＭＲ）がリングに登場。興毅氏の弟で同３位の和毅（３４＝ＭＫ）との親族対決をアピールした。５月に予定されていたキルギス大会でＩＢＦ同級４位暫定王座決定戦が組まれていたが、同興行と提携していた株式会社ＬＵＳＨの資金面