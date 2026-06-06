俳優チャン・グンソクが、女優ハ・ジウォンへの思いを告白した。去る6月5日、韓国で放送されたKBSのバラエティ番組『クイズバラエティ〜屋根部屋の問題児たち』にチャン・グンソクが出演した。【写真】チャン・グンソク、結婚と子供に意欲番組でチャン・グンソクは、俳優をしているなかで、最も記憶に残っている作品として、2006年、自身が17歳のときに韓国で放送されたドラマ『ファン・ジニ』を挙げた。チャン・グンソクは、「当