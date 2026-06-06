【モデルプレス＝2026/06/06】タレントのゆきぽよが6月5日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。実妹のゆみちぃ（木村友美）との2ショットを披露し、話題となっている。【写真】29歳ギャル「全パーツそっくり」美人妹顔出し2ショット◆ゆきぽよ、姉妹ショット公開ゆきぽよは「久しぶりに姉妹でご飯 いつの間にか妹のほうがギャルに」とつづり、写真を投稿。サングラスをカチューシャのようにして前髪を上げたダークトーンに