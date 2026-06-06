中東情勢の緊迫による原油高やナフサ不足の影響は子供たちの給食にも及んでいます。2026年度からは国の“いわゆる給食無償化”も始まりましたが、現場では国の想定を超える物価の高騰が進んでいて、やりくりに頭を悩ませています。 ■物価高×食べ盛りで食費増学校給食は「ママの味方」 愛知県犬山市に住む岡部さん一家。小学6年生の長男と、4年生の二男、両親の4人家族です。母親の沙苗さんは週に3日コンビニでパ&