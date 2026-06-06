【モデルプレス＝2026/06/06】クリエイターのしなこが6月5日、自身のInstagramを更新。プリクラを公開し、話題となっている。【写真】30歳人気クリエイター「さらに盛れてる」1人プリクラ◆しなこ、プリクラを公開しなこは「メロジョイプリ」とつづり、自身がプロデュースしたプリクラ機で撮影したプリクラを多数公開。三つ編みにピンクの服を合わせニッコリと笑顔で中国発祥の人気スクイーズ「メロジョイ」のを多数手に持ったもの