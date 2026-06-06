5月22日から全国公開がスタートする、映画『OXANA／裸の革命家・オクサナ』。本作の見どころをご紹介。少女から革命家へ、オクサナ・シャチコの半生を描く2008年にウクライナで誕生した女性権利団体「フェメン」の創設メンバーであり、アーティストとしても知られるオクサナ・シャチコの半生に焦点を当てた物語だ。物語はオクサナがパリで初個展を開催した2018年7月23日の早朝から始まる。アトリエで一心不乱に描き続けた彼女はや