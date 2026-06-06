6日午後1時すぎ、福岡県朝倉市田中で「人が沈んでいるようだ」と、目撃した男性から警察に通報がありました。警察によりますと現場は筑後川の流域で、河川敷には男性のものとみられる車が止められていて、そばにはクーラーボックスがあったということです。捜索にあたった警察と消防が約200メートル下流でうつ伏せの状態で浮いている男性を発見し、救助しましたがその場で死亡が確認されました。死亡したのは高