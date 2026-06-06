主に高校生とその保護者を対象にした「キャリアフェスタ」が、6日、佐賀市のSAGAアリーナで開かれました。出展したのは佐賀県内に事業所がある204の企業で、それぞれのブースでは熱心に話を聞く高校生の姿が見られました。ことしで4回目の開催となる「キャリアフェスタ」は佐賀県が主催していて、地元の若者に県内の企業の魅力を伝えることで、労働力の流出を食い止める狙いがあります。■佐賀県産業人事課北川宏武