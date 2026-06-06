自動車整備の速さや正確性を競う「県自動車整備技能競技大会」が6日山形市で開かれ、整備士たちが熱い戦いを繰り広げました。大会は県自動車整備振興会が自動車整備士の技術向上などを目指し、2年に一度、開催しているものです。今回で12回目を迎えた大会には地域ごとに編成された2人1組の9チームが参加。ひとりの女性を含む整備士たちが接客や点検・整備の技術を競い合いました。県自動車整備振興会の保刈芳信常務理事「今