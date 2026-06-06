台風6号の大雨の影響により一部区間で運休していた伊豆急行が、7日の始発から全線で運転を再開する予定と発表しました。伊豆急行によりますと、6月3日の台風6号の影響により河津町見高で土砂崩れが発生し、片瀬白田駅から伊豆急下田駅の間が運休となっていました。現場の復旧作業にめどが立ったことから7日始発から全線で運転を再開する予定になったもので、今後の天候や作業の進捗により予定は変更になる可能性があるということで