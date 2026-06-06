6日午前、庄内町で民家のカーポートと車の一部などが焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。消防によりますと6日午前10時前庄内町清川の無職、成沢透さん（76）所有のカーポートから火が出ていると、近所の人から119番通報がありました。消防が放水し火は約30分後に消し止められましたが、カーポートと、中に止めてあった乗用車の一部、外に積まれていた薪などが焼けました。けが