歌手の中森明菜（60）が6日放送のニッポン放送「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」（土曜前5・00）にゲスト出演。現在の体調について語った。パーソナリティーのフリーアナウンサー徳光和夫から「戻ってきて元気になって良かったねえ」と声をかけられ、中森は「ありがとうございます。はい」と明るい口調で語った。さらに「今大変お元気でらっしゃいますけれども、充実している？」と振られ、「はい。頑張っています」と明