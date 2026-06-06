◇交流戦西武5―2中日（2026年6月6日バンテリンドーム）西武先発・隅田知一郎が攻守で奮闘した。投げては8回を3安打7奪三振で2失点。2回無死一塁で、板山への初球の直球が甘く入ったところを2ランされ「失投は良くない。反省している。けれどそこから粘り強く、チームを信じて投げられたので良かった」と振り返った。バットを持ってはプロ初打点をマークした。4―2の7回1死二、三塁で「ノーサインです」と投手の前へ