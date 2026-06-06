◇サッカー女子日本代表国際親善試合日本5―0南アフリカ（2026年6月6日ヤンマーハナサカスタジアム）サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は6日、国際親善試合で南アフリカと対戦。狩野倫久監督（49）の初陣となった試合は、いきなりのゴールラッシュで圧勝を飾った。前半1分にMF清家貴子（ブライトン）のゴールで早々と先制。同19分にも清家が2点目を挙げた。同29分には、ドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンで