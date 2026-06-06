◇プロ野球セ･パ交流戦巨人ーロッテ（6月6日、東京ドーム）井上温大投手の完投で、中継ぎ陣が休めたことがかなり大きくプラスとなった巨人。この日の先発はウィットリー投手で、ここ3試合は6回まで投げられておらず、短いイニングで中継ぎに引き継ぐことが予想されます。ロッテは田中晴也投手。8試合に投げ、1勝4敗としていて、開幕カードで登板して以来、白星を挙げられていません。田中投手が投げるときには打撃の援護がなく、