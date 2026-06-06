カンボジアを拠点とした特殊詐欺グループの幹部とみられる日本人の男が、タイ・バンコクで現地当局に拘束されました。記者「(佐々木さん、カンボジアで特殊詐欺に関与していたんですか?)・・・。(カンボジアにいたんですか?)・・・。」タイの警察当局は、首都バンコクで5日、日本人の佐々木裕介容疑者を入管法違反の疑いで拘束したと明らかにしました。タイ当局によりますと、佐々木容疑者は、カンボジア北西部ポイペトで去年、日