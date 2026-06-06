米国の圧力を受けるキューバの中央銀行は２日、ビザとマスターカードの国内取引が停止したと発表した。米国の制裁で打撃を受ける外資系ホテルが相次いで撤退する中、観光業への追い打ちとなりそうだ。米国は５月、キューバで観光関連事業を統制する軍関係企業グループ「ガエサ（ＧＡＥＳＡ）」と関連企業に対し、制裁措置を科すと発表していた。発動日が６月６日だった。キューバは石油供給が断たれ、燃料不足で航空便の運休