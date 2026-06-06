栃木県で69歳の女性が殺害された強盗殺人事件で、警察は女性の息子2人に対する強盗殺人未遂の疑いで実行役の16歳の少年3人を再逮捕しました。強盗殺人未遂の疑いで再逮捕されたのは相模原市と川崎市の少年3人です。警察によりますと、3人は、きのう逮捕された16歳の少年と指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）らと共謀し栃木県上三川町の住宅に押し入り、住民の富山英子さん（69）の長男（40代）と次男（30