桜田ひより（23）が6日、東京・新宿ピカデリーで行われた、木戸大聖（29）とのダブル主演映画「モブ子の恋」（風間太樹監督）公開記念舞台あいさつで「最初から最後まで共感の嵐」と口にした。「モブ子の恋」は、17年から連載中の、累計発行部部数150万部の田村茜氏の同名漫画を、風間太樹監督が実写映画化。桜田は、群衆、脇役、背景と同化しているキャラクター「モブ」（mob）の定義に自分を重ね合わせ、常に誰か別の主人公たち