夏のインターハイ出場をかけた新潟県高校総体は６日、サッカーの準決勝が行われ、帝京長岡と新潟明訓が決勝に進出しました。準決勝・第１試合は帝京長岡と北越が対戦。帝京長岡は前半１１分、岡中のシュートがキーパーの頭上を越え先制に成功！さらに１点を追加し２－０で後半を迎えます。追いつきたい北越。チャンスを作りますが決めきれません。帝京長岡がさらに１点を加え、決勝に駒を進め