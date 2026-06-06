拉致被害者の曽我ひとみさんが6日、地元の小中学生を前に講演を行いました。講演会は佐渡市の前浜小中学校で行われました。曽我ひとみさんは、ともに拉致され、いまだ再会を果たせていない母・ミヨシさんへの思いを語り家族の大切さを伝えました。拉致被害者・曽我ひとみさん「帰国できた私にできることは、必ず助け出すから希望を捨てずに生きていてほしいというメッセージを出し続けることだと思います」参加した中学生