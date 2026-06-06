日本を代表する伝統食のひとつ、握り寿司。今、SNS上でそんな握り寿司が誕生した当初の姿が大きな注目を集めている。「JR新宿駅内にある『すし屋のはなれ、』の江戸時代サイズ寿司。もともと江戸前の寿司は屋台物で、庶民も1日4〜5合飯を食べる食習慣だったので立ち食いで腹を満たすために拳くらいのサイズがあった、という話がありまして、それを再現した寿司。具の乗ったおにぎり、って感じですねぇ……」【写真】デカっ！江戸時