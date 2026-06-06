「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、6月8日（月）から、ビーチでくつろぐサンリオキャラクターズをデザインしたコレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】シナモロールやポチャッコも日焼け姿に！ラインナップは全4種類■夏気分を盛り上げるデザイン今回発売される「サンリオキャラクターズ リラコ」は、こんがり日焼けした人気のサンリオキャラクターズたちがビーチに集う、