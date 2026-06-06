狩野倫久新監督が率いるFIFAランキング５位の日本女子代表は６月６日、国際親善試合で同58位の南アフリカ女子代表と大阪のYANMAR HANASAKA STADIUMで対戦した。ニルス・ニールセン監督が、優勝した今年３月のアジアカップ後に退任。監督代行を経て、後任に正式に就任した狩野監督の初陣であり、内田篤人コーチ、近賀ゆかりコーチらにとってもデビュー戦となった。鋭い出足を見せたなでしこジャパンは、なんと開始24秒で先制