J１百年構想リーグで、鹿島アントラーズは２位に終わった。ヴィッセル神戸とのプレーオフラウンドで、敵地での第１戦は０−５の大敗。逆転を期して挑んだホームでの第２戦は２−０で勝利も、トータルスコア２−５で敗れた。試合後にセレモニーが行なわれ、キャプテンの柴崎岳がマイクの前に立つ。「まずはじめに、約半年間の百年構想リーグ、たくさんのサポーターの皆さんにメルカリスタジアム、そしてアウェーの地へ足を運