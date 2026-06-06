北海道千歳市で、女性が包丁で刺され死亡した事件で、女性の死因が出血性ショックと判明しました。容疑を、殺人未遂から殺人に切り替え、検察庁に身柄を送られたのはインドネシア国籍のマハムディ・アグン・ラクサナ・アジ容疑者です。容疑者は今月4日、千歳市信濃1丁目の歩道で、知人とみられるスリ・ラハユさんの腹などを包丁で刺し殺害した疑いが持たれています。警察によりますと、ラハユさんには、胸や腹に複数回刺された傷が