熊本地震で被災した熊本県西原村の農業ため池、大切畑ダムの本体工事が完了し、水の供給が始まりました。 6日は現地で通水安全祈願祭が行われました。大切畑ダムは、熊本地震で堤防などが被災し、2019年から元の場所より上流に再建され、本体や護岸が完成したため5月から給水が始まりました。最大で60万ｔを貯水でき、西原村と益城町、菊陽町の農地合わせて605.5ｈａに給水されます。今後はガードレールや防護柵