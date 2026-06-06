6年前の熊本豪雨で被災した熊本県球磨村神瀬地区に新たな集会施設が完成しました。新しい施設「コミュニティセンターこうのせ」は熊本豪雨で被災した元の施設から約300ｍ離れた20ｍほど高台に造られ、落成式には約120人が出席しました。建物は木と鉄骨をつかった1階建てで約500平方メートルにアリーナと会議室、調理室などがあります。 また災害時は避難場所や災害対応業務の拠点となるよう備蓄倉庫や自家