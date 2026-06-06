神奈川県相模原市の団地で水道管から水が噴き出しました。バルブが外れたことが原因とみられています。【映像】水道管が破裂 水が噴き出す様子午後1時半ごろ相模原市緑区で、「水道管破損。水が高さ10mくらい噴き出している」と目撃した人から110番通報がありました。警察によりますと団地の入居者用に水を貯めておく建物に設置された水道管から水が噴き出しているということです。今のところ周辺で断水などの情報は確認さ