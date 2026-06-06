JA熊本経済連の肉牛枝肉販売促進会が5日、菊池市の熊本畜産流通センターで開かれました。20回目の今年は74頭が出品されました。 競売会での最高値は、JAくまの吉田忍さんの黒毛和牛についた1キロ6530円で、競り落とした木原食肉生業は、JA熊本経済連から表彰されました。