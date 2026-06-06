女優の飯島直子（58）が6日、自身のインスタグラムを更新。健康のために最近始めたことを明かした。「こちらカラリと晴れしかし、風はつめたく油断してしまいそう」などと天候に言及した飯島。「梅雨の気配だね。この時期は台風もおおく気圧変化で体調すぐれないひともしっかり睡眠、栄養、休息とって大事にしてね」と呼びかけた。そして、「最近、健康のためにとごはんの前に豆乳、リンゴ酢、ラカント混ぜたもの