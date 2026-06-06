甲佐町と民間企業3社が5日、農業分野での包括連携協定を結びました。3社は農業機械販売の中九州クボタと木材、住宅資材販売のランベックスジャパン、コンサルティングなどを手掛ける未来創造で、今後、農業を中心にそれぞれの得意分野で協力するということです。