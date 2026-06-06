取り調べの録音、録画の義務化から7年が経った。そんな中、暴言や机を叩くなどの問題が未だ報じられているが、この現状をどう受け止めるべきか。なぜこのようなことが起こしてしまうのか。『ABEMA Prime』では、取り調べのあり方について考えた。【映像】2025年に起きた警察の“不適切な取り調べ”（10秒でわかる詳細）■基準が厳しくなる取り調べ現場のリアル警察庁によると、不適切な取り調べは去年だけで19件あったが、元警