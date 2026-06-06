◇交流戦阪神1―0樂天（2026年6月6日甲子園）阪神・森下が「暴言」で退場になったことを受け、この日の責任審判、真鍋勝己球審が経緯を説明した。問題の発言は「ベンチに引き下がって、ベンチの中までのやりとり。三振後に始まったということ」と明かした。さらに「警告はしました。それ以上は言うなと。それでもまた続けたので退場」と語った。森下は5回2死で空振り三振に倒れ、ベンチに引き揚げながら、真鍋球審に何