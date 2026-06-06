「広島７−４オリックス」（６日、マツダスタジアム）広島が快勝で交流戦２勝目。試合前まで２勝７敗１分けの勝率・２２２と苦しんでいた土曜日だったが、本拠地の鯉党に勝利を届けた。楽天が敗れたため交流戦の最下位から脱出した。打線はオリックス・田嶋を攻略した。初回に坂倉の内野ゴロ間に先制すると、続くモンテロが左前適時打。１点リードで迎えた四回は、先頭の坂倉が右翼ポール際へ７号ソロを放つと、２死から持丸