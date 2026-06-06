「百万石まつり」で沿道の観客に手を振る俳優の大東駿介さん＝6日午後、金沢市金沢の初夏の風物詩「百万石まつり」のメインイベントで、初代加賀藩主前田利家の入城を再現した「百万石行列」が6日、金沢市で開催された。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で利家役の俳優大東駿介さんと、利家の妻のお松の方を演じる人気グループ桜坂46の元キャプテンで俳優の菅井友香さんも参加した。日差しが照り付ける快晴の下、出発地点の金沢駅