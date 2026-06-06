女優の広瀬すず（27）が、6日放送のTOKYOFM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）に出演し、女優として知られるようになったきっかけの作品について語った。この日のゲストは、お笑いコンビ「シソンヌ」長谷川忍。コンビが14年のキングオブコントに優勝したことを紹介する中で、長谷川から「もう12年前です。いくつだ？その時、あなた」と問われた。ファッション誌「Seventeen」のモデルを務めていた広瀬は、その