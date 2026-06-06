6月6日、ゼビオアリーナ仙台で「RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI」が開催。初の東北開催となった記念すべき大会で、RIZINアンバサダーの美女モデルが自身の結婚をサプライズ報告した。【映像】美女アンバサダー、スパンコールのド派手ドレスで笑顔結婚を報告したのは、RIZIN初代アンバサダーでモデル・タレントのくるみ（蒼瀬くるみ）。RIZINの榊原信行CEOにケージへ促されると、スパンコール生地のゴージャスなドレスに身を包ん