鹿児島地方気象台は午後3時30分、鹿児島県（奄美地方除く）に「線状降水帯半日前予測」を発表しました。鹿児島県（奄美地方除く）では、7日未明から昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。大雨に対する心構えを一段高めていただき、段階的に発表する防災気象情報やキキクル等の情報に留意してください。