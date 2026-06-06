◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ３―６ソフトバンク（６日・横浜）ＤｅＮＡは、１日に再び支配下登録へ返り咲いた３年目左腕の庄司陽斗（２５）がプロ初登板、初先発となったが、５回６９球を５安打４失点で降板。注目された大阪桐蔭全国Ｖバッテリー対決は、松尾が前田悠に２の０に抑えられた。チームの連勝は２で止まり、借金５となった。＊＊＊＊＊試合後の相川亮二監督は、５点ビハインドの９回１死