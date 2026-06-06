◆男子プロゴルフツアーメジャー第２戦ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯第３日（６日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４６４ヤード、パー７１）第３ラウンドが行われ、昨年１１月にプロ転向した中野麟太朗（三菱電機）が９位で出て６バーディー、３ボギーの６８をマークし、通算４アンダーで首位と５打差の５位に浮上した。「前半はお通夜だったけど、優勝戦線に戻ってこられた」。大会初出場の２２歳から笑みがこぼれた。