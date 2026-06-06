お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子（５０）が５日、ブログを更新。１１歳の長男・誠希千（せいきち）くんとの親子げんかの末に、6歳の長女・こうめちゃんから心温まるプレゼントを贈られたことを明かした。この日、小原は「ごめんね癒された有難う★」と題してブログを更新。長男と宿題を始める時間をめぐって口論になったことを振り返った。バスケットボールスクールがある日は「学校から帰宅したらすぐ宿題を済ませる