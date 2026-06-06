【モデルプレス＝2026/06/06】テレビ朝日の八木麻紗子アナウンサーが6月5日、自身のInstagramを更新。手作りの梅シロップを公開し、話題となっている。【写真】2児の母・40歳テレ朝美人アナ「おしゃれな見た目」2種の手作り梅シロップ◆八木麻紗子アナ、梅シロップ作りの様子を公開八木アナは「今年も梅シロップ作りをしました」とつづり、写真を投稿。「梅と氷砂糖のみ」「梅と氷砂糖、りんご酢」の2種類のシロップを作っ