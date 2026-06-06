JR九州によりますとあす7日は大雨のおそれがあるため ▼日豊本線の国分と田野の間 ▼日南線の志布志と青島の間 ▼鹿児島中央と宮崎を結ぶ特急列車「きりしま」は始発から運転を見合わせ午後に運転を再開する予定です。 また、あす7日は海上しけのため種子屋久高速船の午前発の便は欠航が決まっています。 ・ ・ ・