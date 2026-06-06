大隅、種子島・屋久島地方では、7日未明から7日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。 奄美地方を除く鹿児島県内では、7日未明から7日昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。 鹿児島地方気象台によりますと、梅雨前線が北上して、前線上の低気圧が7日の日中に九州南部を通過する見込みです。 この低気圧や前線に向かって暖