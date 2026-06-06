【モデルプレス＝2026/06/06】俳優の秋野暢子が6月5日、自身のInstagramを更新。手作りのお弁当を公開し、話題を集めている。【写真】69歳ベテラン女優「食べ切れる？」前日の残り物入れた結構な量のお弁当◆秋野暢子、ボリューム満点の弁当公開秋野は「今日はちゃんと外でお弁当食べました。昨日の残り物が多くて けっこうな量になりますが…」とつづり、写真を投稿。シリコーンカップやアルミホイルに詰められた肉じゃがやひじき