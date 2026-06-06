【モデルプレス＝2026/06/06】元AKB48でタレントの高橋みなみが6月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を作る動画を公開し反響を呼んでいる。【写真】35歳元AKB神7「栄養バランスもバッチリ」極太アスパラガス×肉料理◆高橋みなみ、アスパラ×肉料理を公開高橋は、太いアスパラガスを1口大に切ったものと牛肉を炒めている様子を動画で公開。ジュージューという音が聞こえ、食欲をそそる動画となっている。続く投稿で