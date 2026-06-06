【モデルプレス＝2026/06/06】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のファイナルが6月6日、東京体育館にて開催された。KEITO（小野慶人）が「KO1KEYZ」（コイキーズ）のメンバーとしてデビューすることが決定。大幅ランクアップでのデビューに反響が寄せられている。【写真】「日プ」最新シリーズデビューメンバー12人一覧◆小野慶人、25歳最年長でデビュー会社員を辞めて