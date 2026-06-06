香川県高校総体2026 【香川県高校総体】6日、高松市総合体育館でバレーボール男女の1回戦が行われました。結果は下記の通り。 ■男子〈1回戦〉高松西 2-1 高松東高松一 2-0 尽誠学園香川中央 2-1 高松桜井三本松 2-0 香川誠陵観音寺一 2-1 高松善通寺一 2-0 小豆島中央 ■女子〈1回戦〉坂出 2-0 高松一観音寺総合 2-0 尽誠学園高松西 2-0 津田丸亀城西 2-0 三木香川中央 2-0 高松東琴平 2