Juice=Juice Juice=Juiceの松永里愛、有澤一華、川嶋美楓が５日、都内で映画『Michael／マイケル』（６月12日より全国公開）IMAX（R）先行上映会に登壇した。【写真】Juice=Juiceの松永里愛、有澤一華、川嶋美楓が映画『Michael／マイケル』IMAX（R）先行上映会で生パフォ人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、そしてムーンウォークをはじめとした革新的なダンスで、音楽と映像表現の概念そのものを